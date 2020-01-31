В Чувашии уже две недели ищут пропавшую 19-летнюю девушку

31 Янв. 2020 2020-01-31T10:55:11+03:00

Дарья Андреева ушла из дома 14 января, но обратно до сих пор не вернулась

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19-летняя жительница Чебоксар Дарья Андреева ушла из дома еще 14 января. Однако информация о пропаже девушки начала распространяться лишь сейчас. Уже две недели как Дарья не вернулась обратно к родным.

Известно, что пропавшая ростом около 158 сантиметров имеет среднее телосложение и черные волосы. Из дома девушка ушла в черной шапке, бежевой куртке, черных брюках и белых полусапожках. С собой у нее был рюкзак.

Не исключено, что девушка может находится в другом городе или районе.

Просьба ко всем, кто видел Дарью Андрееву после 14 января, сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

Напомним, в Чувашии до сих пор продолжаются поиски 88-летней Эрфии Тимуршиной из деревни Янгильдино, что в Козловском районе. Женщина ушла из дома и пропала 8 января.

ИСТОЧНИК KP.RU