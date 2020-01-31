Пропавшего в Казани 28-летнего парня нашли мертвым

31 Янв. 2020 2020-01-31T10:28:33+03:00

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Ночью с 30 на 31 января мертвым нашли жителя Казани Михаила Волегова. 28-летний молодой человек перестал выходить на связь с близкими людьми 27 января. Они то и забили тревогу – подключили к поискам парня поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» и полицию.

При каких обстоятельствах было найдено тело Михаила волонтеры не сообщают.

Напомним, в Татарстане до сих пор ищут 30-летнего Александра Николаева из поселка Васильево, 55-летнего Сергея Малыгина из Казани, 63-летнего Николая Нестеркина из Набережных Челнов и 71-летнюю Гульсину Гаптуллину из Альметьевска.

ИСТОЧНИК KP.RU