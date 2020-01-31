У Слуцкого уже шестой новичок: В "Рубин" перешел защитник "Браги"

31 Янв. 2020 2020-01-31T09:57:52+03:00

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"Рубин" продолжает тренироваться на сборе в Турции. Меж тем, состав команды прирастает новыми игроками. Так, казанский клуб арендовал у португальской "Браги" 27-летнего бразильского защитника Пабло Сантоса. Соглашение рассчитано до окончания текущего сезона и включает право выкупа игрока.

Пабло Ренан дос Сантос родился 18 марта 1992 года в Томе-Асу (Бразилия). Выступает на позиции центрального защитника. В Бразилии выступал за клуб "Пайсанду", в июле 2017 года перебрался в португальский "Маритиму", за который отыграл сезон и в июле 2018 года перешел в "Брагу". За "Брагу" сыграл 47 матчей (в том числе 8 матчей в текущем розыгрыше Лиги Европы), забил 5 мячей.

Отметим, что Сантос стал уже шестым новобранцем "Рубина". Ранее контракты с казанской командой заключили защитник Илья Самошников, полузащитники Денис Макаров, Дарко Йевтич и Солтмурад Бакаев, а также нападающий Иван Игнатьев.

ИСТОЧНИК KP.RU