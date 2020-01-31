Владимир Путин: «Казань действительно капитальным образом изменилась за последние годы»

31 Янв. 2020 2020-01-31T09:22:43+03:00

Глава Государства похвалил за это, в том числе и горожан. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Красногорске Московской области прошло заседание Совета по развитию местного самоуправления, над которым председательствовал Президент России Владимир Путин.

Среди прочих выступлений он выслушал и чаяния мэра Казани Ильсура Метшина. Который посетовал прежде всего на, что не хватает инвестиционных денег и поднятых для простых людей тарифов для полномасштабной замены или ремонта труб в городе.

Также градоначальник указал на проблему того, что с каждым годом муниципалитетам (мэриям и исполкомам городов) передается все больше полномочий, а дополнительных денег на это не даются. По словам мэра Казани, приходится с 10 патронами «стрелять» по 20 целям и попасть во все. Нет, конечно, он, мол, не жалуется, намекнул Метшин. И тут же отметил, что ему повезло сотрудничать в важных вопросах города с президентом Татарстана и Госсоветником республики Минтимером Шаймиевым, но не всем же так повезло.

- Казань действительно капитальным образом изменилась за последние годы, это правда. Благодаря общим усилиям: и республики, и жителей, вашим усилиям, - сказал на все это Владимир Путин и после маленькой паузы добавил. - Ну и федеральной поддержке.

ИСТОЧНИК KP.RU