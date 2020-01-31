2020-01-31T09:02:10+03:00
Происшествия

В Казани на парковке ТК «Тандем» у сотрудника рудника из джипа украли 1,6 миллиона рублей

Он оставил машину без присмотра менее чем на час
Олег ЛУГОВОЙ
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Деньги пока, как и преступников, не нашли.Деньги пока, как и преступников, не нашли.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Вечером 30 января 27-летний сотрудник одного из татарстанских рудников оставил свой автомобиль «Тойота Лэнд Крузер» на парковке ТК «Тандем». Не прошло и часа, как владелец вернулся. Как оказалось, этого времени хватило, чтобы неизвестные преступники вскрыли джип и похитители оттуда 1,6 миллиона рублей.

На место происшествия были вызваны сотрудники полиции. Они собрали все необходимые улики. Ими также будут изучены и записи с ближайших видеокамер.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Как преступники проникли в автомобиль устанавливается, - сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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