В Чебоксарах стало дороже хоронить людей

30 Янв. 2020 2020-01-30T18:32:52+03:00

Стоимость услуг по погребению не зависит от того есть ли у умершего своя семья, родственники или законный представитель. Фото: Елена БЕЗГОДОВА

Изменить размер текста: A A

С 1 февраля текущего года в Чебоксарах вновь подорожают услуги по погребению. Если в 2019 году их стоимость выросла до 5946 рублей, то теперь она достигнет 6124 рублей. Соответствующее постановление в четверг, 30 января, подписал сити-менеджер города Алексей Ладыков.

В указанную стоимость входит оформление необходимых документов, предоставление и доставка гроба, перевозка тела умершего на кладбище или в крематорий, а также само погребение или кремация.

Стоимость услуг по погребению не зависит от того есть ли у умершего своя семья, родственники или законный представитель.

ИСТОЧНИК KP.RU