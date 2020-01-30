31 января в Татарстане ожидается метель и сильный ветер

30 Янв. 2020 2020-01-30T20:01:58+03:00

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В пятницу, 31 января, в Татарстане ожидается метель. Кроме того, на дорогах образуется гололед. Об этом местных жителей предупреждает МЧС республики. Население просят не выходить из дома или других зданий без особой необходимости.

Отметим, что температура воздуха в Татарстане в этот день будет колебаться от -3 до +1 градуса. Порывы ветра местами будут достигать 15-16 метров в секунду.

По прогнозу Гидрометцентра региона погода должна успокоиться к 1 февраля. В субботу днем будет холоднее от -5 до 0 и возможен мокрый снег. Однако ни метели, ни сильного ветра не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU