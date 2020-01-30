В Чувашии в результате аварии «пятерку» разорвало на части

30 Янв. 2020 2020-01-30T18:52:23+03:00

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В четверг, 30 января, в 8 часов утра на 7 километре трассы «Порецкое-Мочкасы» столкнулись ВАЗ-2105 и Volkswagen California. По предварительным данным, водитель иномарки выехал на «встречку», где и встретился с отечественной легковушкой.

От удара Volkswagen вынесло в кювет, а «пятерку» буквально разорвало на части. 55-летний водитель последней от полученных травм погиб на месте, а его 53-летняя пассажирка была передана медикам.

О том, пострадал ли кто-нибудь в иномарке пресс-служба УГИБДД Чувашии не сообщает.

Фото: пресс-служба УГИБДД Чувашии

ИСТОЧНИК KP.RU