30 Янв. 2020 2020-01-30T15:42:25+03:00

Мужчине было 50 лет. Последние годы жизни он боролся с болезнью

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В четверг, 30 января, после продолжительной болезни скончался зампредседателя Комитета по транспорту Казани Николай Стукалов. Ему был 50 лет.

Коллектив комитета по транспорту города скорбит и выражает соболезнования родным и близким Николя Стукалова. Прощание с ним состоится в субботу, 1 февраля, в 7 городской больнице. Точное время пока неизвестно.

Известно, что Стукалов начал свою трудовую деятельность в 18 лет. Тогда он работал монтажником. После он получил юридическое образование.

- Имея большой багаж знаний и опыт работы в транспортной отрасли, прошел путь от рабочего до заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстан. Последние 12 лет Николай Владимирович проработал в должности зампредседателя Комитета по транспорту Исполнительного комитета города Казани, - отмечает пресс-служба Комитета.

Стукалов курировал вопросы транспортного обслуживания населения, работу автоматизированной системы диспетчерского управления транспортом. Кроме этого, он отвечал за организацию перевозок горожан на трамваях, троллейбусах, метро и автобусах. Внедрял новые информационные технологии для пассажиров, в том числе электронные информационные табло на остановках.

ИСТОЧНИК KP.RU