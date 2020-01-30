Скончался зампредседателя Комитета по транспорту Казани Николай Стукалов
В четверг, 30 января, после продолжительной болезни скончался зампредседателя Комитета по транспорту Казани Николай Стукалов. Ему был 50 лет.
Коллектив комитета по транспорту города скорбит и выражает соболезнования родным и близким Николя Стукалова. Прощание с ним состоится в субботу, 1 февраля, в 7 городской больнице. Точное время пока неизвестно.
Известно, что Стукалов начал свою трудовую деятельность в 18 лет. Тогда он работал монтажником. После он получил юридическое образование.
- Имея большой багаж знаний и опыт работы в транспортной отрасли, прошел путь от рабочего до заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстан. Последние 12 лет Николай Владимирович проработал в должности зампредседателя Комитета по транспорту Исполнительного комитета города Казани, - отмечает пресс-служба Комитета.
Стукалов курировал вопросы транспортного обслуживания населения, работу автоматизированной системы диспетчерского управления транспортом. Кроме этого, он отвечал за организацию перевозок горожан на трамваях, троллейбусах, метро и автобусах. Внедрял новые информационные технологии для пассажиров, в том числе электронные информационные табло на остановках.
ИСТОЧНИК KP.RU
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