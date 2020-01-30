30 Янв. 2020 2020-01-30T17:32:38+03:00

Его председателем стал президент региона Рустам Минниханов

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В Татарстане создан Совет по культуре и искусству. Указ по его формированию 29 января подписал президент республики Рустам Минниханов. Он же и будет председателем совета.

Заместителем председателя назначен глава аппарата президента региона Асгат Сафаров, а секретарем – министр культуры Татарстана Ирада Аюпова. В состав совета вошли артисты, деятели культуры и искусства.

Известно, что целью совета станет повышение эффективности реализации республиканской госпрограммы в области культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU