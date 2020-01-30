Проблема нехватки врачей в Татарстане решится к 2024 году

30 Янв. 2020 2020-01-30T18:12:54+03:00

В 2019 году в сферу здравоохранения в Татарстане пришло 280 специалистов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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К 2024 году в Татарстане планируют полностью решить проблему нехватки врачей. Сейчас городские поликлиники региона укомплектованы на 70%, сельские – на 97,5%. Об этом на пресс-конференции сообщил замминистра здравоохранения республики Ильдар Фатихов.

Известно, что в 2019 году в медучреждения Татарстана пришли работать 1565 врачей. Однако при этом 1285 врачей из поликлиник и больниц уволились. Так, прирост по кадрам составил 280 специалистов. В 2020 году Минздрав региона рассчитывает увеличить эту цифру до 300.

Фатихов заметил, что Татарстану по-прежнему не хватает анестезиологов-реаниматологов, офтальмологов, кардиологов, фтизиатров, лор-врачей и врачей скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU