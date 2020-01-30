В Татарстане горел дом многодетной семьи: погиб пятилетний мальчик

30 Янв. 2020 2020-01-30T14:30:00+03:00

Отец, пытался спасти его, но не смог [фото]

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Утром в четверг, 30 января, в селе Кичучатово, что в Альметьевском районе, загорелся одноэтажный частный дом на улице Юлдаш. В нем проживала многодетная семья.

По предварительной информации, этим утром отец ушел на работу, а мать была на кухне. В какой-то момент женщина услышала крики из комнаты, где играли три ее ребенка. Он пошла узнать, что там случилось. Комната была уже в огне.

Двоих детей мать вывела на улицу, а младшего сына все никак не могла найти. Женщина попыталась вернуться в комнату, но плотный дым не позволил ей сделать это.

К этому времени к горящему дому уже подбежал отец семейства. Он узнал о пожаре от знакомых. Мужчина разбил окно, но так же не смог попасть внутрь из-за сильного дыма. Лишь порезал руку об осколок стекла.

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

Когда на место происшествия прибыли пожарные им понадобилось 20 минут, чтобы потушить огонь. Тогда-то сотрудники МЧС и нашли тело 5-летнего мальчика.

- Пожар на площади более 100 квадратных метров был ликвидирован в 9.49. В настоящее время рассматривается несколько версий возникновения пожара, в том числе электротехническая причина и детская шалость, - сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

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ИСТОЧНИК KP.RU