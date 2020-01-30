2020-01-30T16:24:34+03:00
Общество

"Ему необходима родительская любовь": В Чебоксарах маленькому Саше ищут новую семью

Мать мальчика лишили родительских прав, потому что она часто уходила из дома
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Чебоксарах в доме малютки живет 1,5-годовалый Саша. Его маму лишили родительских прав, потому что она часто уходила из дома и не содержала ребенка, а отца он никогда не знал. Родственников, которые готовы взять мальчика к себе, также нет из-за его тяжелого заболевания. Правда, чем именно болен ребенок, не сообщается.

Сейчас специалисты районного отдела охраны детства ищут Саше новую семью.

- Мальчик – контактный, активный. Ему необходима родительская любовь, забота и ласка. Мы очень надеемся, что найдется семья, которой небезразлична судьба мальчика, и которая готова окружить ребенка теплом, заботой и вниманием, - сообщает пресс-служба Московского района города.

Потенциальных родителей просят обращаться по телефонам (8352) 23-52-33, 23-52-18.

ИСТОЧНИК KP.RU

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