В Йошкар-Оле иномарка сбила 9-летнего мальчика, который переходил дорогу на «зеленый»
С места аварии ребенок был доставлен в больницу на «скорой» [фото]
Фото: pixabay.com
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В среду, 29 января, у дома №18 на улице Петрова в Йошкар-Оле иномарка Ciytroen сбила 9-летнего мальчика, который переходил дорогу на «зеленый» сигнал светофора. С места аварии ребенок был доставлен в больницу на «скорой».
- По предварительным данным, 60-летний водитель иномарки на перекрестке при смене сигналов светофора с разрешающего на запрещающий, не уступил дорогу пешеходу, - сообщает пресс-служба УГИБДД Марий Эл.
ИСТОЧНИК KP.RU
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