В Йошкар-Оле пьяная девушка-водитель иномарки устроила ДТП и сбежала
Позже выяснилось, что у нее не было прав садиться за руль
Фото: пресс-служба УГИБДД Марий Эл
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Вечером 29 января у дома №21 по Ленинскому проспекту автомобиль Kia Sportage врезался во впереди стоящий УАЗ Патриот. Предварительно, 20-летняя водитель иномарки не выбрала безопасную дистанцию.
Казалось бы – обычная авария. Но девушка, совершившая ДТП, поспешила сбежать, несмотря на полученные травмы. Но сотрудники ГИБДД быстро нашли и задержали ее. Оказалось, девушка была пьяна, да к тому же у нее нет водительских прав.
ИСТОЧНИК KP.RU
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