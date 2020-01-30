В Марий Эл при столкновении грузовика и легковушки пострадали двухлетний ребенок и женщина

30 Янв. 2020 2020-01-30T14:50:10+03:00

С места аварии они были доставлен в больницу

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В среду, 29 января, на 104 километре автодороги «Вятка» в Медведевском районе столкнулись большегруз Mersrdes и легковой автомобиль Hyundai Tucson. По предварительным данным, в 15.25 водитель грузовика не учел дорожные и погодные условия, поэтому не справился с управлением авто и выехал на встречку. Там и произошло столкновение.

В результате ДТП пострадали два пассажира Hyundai Tucson: 60-летняя женщина и двухлетний мальчик. С места происшествия они были доставлены в больницу, сообщает ГИБДД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU