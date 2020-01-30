На фабрике братьев Крестовниковых в Казани появится коворкинг и фуд-корт

30 Янв. 2020 2020-01-30T11:15:24+03:00

Фабрика потерпела значительный ущерб от пожара, который случился в 2017 году. Фото: Соцсети

Работы по их созданию будут завершены к 2023 году

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Фабрику братьев Крестовниковых, что на улице Габдуллы Тукая в Казани, восстановят к 2023 году. Среди прочего там появятся выставочное пространство, коворкинг и фуд-корт. Об этом на своей соцстранице сообщил замруководителя Республиканского агентства РТ по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Эдуард Хайруллин.

Напомним, фабрика - объекта культурного наследия Татарстана - потерпела значительный ущерб от пожара, который случился в 2017 году. Тогда в здании находились два сторожа, которые, к счастью, не пострадали.

Фасад фабрики был восстановлен в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU