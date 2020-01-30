В 2019 году в Татарстане вырастили сельхозпродукции на 250,8 миллиардов рублей
В 2019 году в Татарстане было произведено 1,8 миллиона тонн молока, 500 тысяч тонн мяса скота и птицы, 4,5 миллиона тонн зерна, 2,8 тысяч тонн сахарной свеклы, 1,2 миллиона тонн картофеля и 330 тысяч тонн овощей.
В итоге валовая стоимость всей сельхозпродукции достигла 250,8 миллиарда рублей. Такие цифры назвал первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Наиль Залаков на совещании по вопросу продвижения продукции местных фермеров в торговые сети.
- По пищевой и перерабатывающей промышленности у нас тоже прослеживается значительный рост - от 20 до 70%, - отметил также Залаков.
Руководитель спикера - глава Минсельхоза Татарстана Марат Зяббаров, в свою очередь отметил, что правительство республики сейчас заинтересовано в том, чтобы местные фермеры действительно были максимально представлены на полках сетевых магазинов.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Экономика Татарстана»