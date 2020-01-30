В Казани появится улица Романтиков
Такое решение с учетом обращений горожан приняли местные власти
Фото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА
Изменить размер текста:
Ряд горожан обратились в мэрию Казани с просьбой дать название новой улице в Приволжском районе. Она проходит через весь жилой массив Ясная поляна.
Власти пошли навстречу. Так, согласно распоряжению Исполкома Казани, формируемую улицу (строительство домов продолжается – Ред.) в указанном жилмассиве назвали – улицей Романтиков.
При этом по татарстанскому закону о государственных языках таблички на домах будут выполнены на русском и татарском: «улица Романтиков – Романтиклар урамы».
ИСТОЧНИК KP.RU