В Казани появится улица Романтиков

30 Янв. 2020 2020-01-30T10:31:19+03:00

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Ряд горожан обратились в мэрию Казани с просьбой дать название новой улице в Приволжском районе. Она проходит через весь жилой массив Ясная поляна.

Власти пошли навстречу. Так, согласно распоряжению Исполкома Казани, формируемую улицу (строительство домов продолжается – Ред.) в указанном жилмассиве назвали – улицей Романтиков.

При этом по татарстанскому закону о государственных языках таблички на домах будут выполнены на русском и татарском: «улица Романтиков – Романтиклар урамы».

ИСТОЧНИК KP.RU