Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил создать штаб по недопущению в республику китайского короновируса
По поручению президента Татарстана Рустама Миннихнова создается штаб по недопущению в регион китайского короновируса.
Орган возглавит вице-премьер Лейла Фазлеева. Также в его состав войдут региональные министр здравоохранения Марат Садыков, министр транспорта Ленар Сафин, министр МЧС Рафис Хабибулин, начальник управления Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина и руководитель главного ветеринарного управления Кабмина республики Алмаз Хисамутдинов.
Штаб будет заседать каждый день. Первое собрание его членов состоится уже сегодня – 30 января.
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Тем временем из аэропорта Казани отменены прямые рейсы в КНР. Оставших же там наших туристов продолжают вывозить обратно на родину. Последний авиарейс из Китая намечен на 4 февраля (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
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