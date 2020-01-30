2020-01-30T10:00:18+03:00
Общество

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил создать штаб по недопущению в республику китайского короновируса

Во главе штаба встанет вице-премьер региона Лейла Фазлеева
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: president.tatar.ruФото: president.tatar.ru
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По поручению президента Татарстана Рустама Миннихнова создается штаб по недопущению в регион китайского короновируса.

Орган возглавит вице-премьер Лейла Фазлеева. Также в его состав войдут региональные министр здравоохранения Марат Садыков, министр транспорта Ленар Сафин, министр МЧС Рафис Хабибулин, начальник управления Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина и руководитель главного ветеринарного управления Кабмина республики Алмаз Хисамутдинов.

Штаб будет заседать каждый день. Первое собрание его членов состоится уже сегодня – 30 января.

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Тем временем из аэропорта Казани отменены прямые рейсы в КНР. Оставших же там наших туристов продолжают вывозить обратно на родину. Последний авиарейс из Китая намечен на 4 февраля (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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