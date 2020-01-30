В центре Казани на въезде на мост Миллениум иномарка на полном ходу протаранила столб
Вечером 29 января – около 20.30, на улице Вишневского на въезде на мост Миллениум легковой автомобиль марки «Хендай» на полном ходу протаранил фонарный столб.
По предварительным данным, водитель иномарки на скорости просто не справился с управлением, и его машина слетела с дороги.
В центре Казани на въезде на мост Миллениум иномарка на полном ходу протаранила столб.соцсети
Известно, что мужчина в результате ДТП получил серьезную травму головы. С места аварии медики «скорой» увезли его в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU
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