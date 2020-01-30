30 Янв. 2020 2020-01-30T10:18:59+03:00

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Вечером 29 января – около 20.30, на улице Вишневского на въезде на мост Миллениум легковой автомобиль марки «Хендай» на полном ходу протаранил фонарный столб.

По предварительным данным, водитель иномарки на скорости просто не справился с управлением, и его машина слетела с дороги.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="198" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/757699" frameborder="0"></iframe> В центре Казани на въезде на мост Миллениум иномарка на полном ходу протаранила столб.соцсети

Известно, что мужчина в результате ДТП получил серьезную травму головы. С места аварии медики «скорой» увезли его в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU