«Ак Барс» выиграл у подмосковного «Витязя» и получил место в плей-офф: чем недоволен тренер казанцев Дмитрий Квартальнов

30 Янв. 2020 2020-01-30T11:26:32+03:00

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В Прямиком из Челябинска казанский «Ак Барс» прибыл в Подольск, чтобы встретится на льду с подмосковным «Витязем». После победы над «Трактором» «барсы» не хотели останавливаться.

Но счет открыли все же хозяева. Причем на первой минуте. Лишь за пять минут до сирены казанцы смогли ответить, счет – 1:1.

Второй период ознаменовался многочисленными удалениями «Ак Барса». Но Джастин Азведо все-таки смог реализовать момент - гол. Теперь канадец в составе «барсов» забрасывал шайбу в ворота всех действующих клубов КХЛ.

Правда, когда на скамейки штрафников оказался Данис Зарипов, «витязи» воспользовались большинством – 2:2. Но за четыре минуты до конца второго отрезка игры казанцы вновь берут ворота хозяев и выходят вперед. В третьем периоде гости закрепили успех – 4:2. Оставшееся время «Ак Барс» играет в обороне и побеждает.

Фото: ak-bars.ru

− Выиграли – результатом мы, конечно, довольны, но содержание игры оставляет желать лучшего. Игровая дисциплина – во втором периоде очень много удалений в зоне атаки, это нам, конечно, надо немного подправить. Забили важные голы в правильное время. Ещё раз говорю – сегодня чуть-чуть не понравилось по содержанию, но это нормально. Ребята немного подустали, - завил после матча наставник казанцев Дмитрий Квартальнов.

Следующая встреча у «Ак Барса» намечена с рижским «Динамо». Игра пройдет в Казани 1 февраля. Начало матча в 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU