2020-01-29T19:41:32+03:00
Общество

В Татарстане чиновника уволили, потому что он не платил штрафы

Также в суд направлены материалы по его административному аресту
Олег ЛУГОВОЙ
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Чиновник постоянно попадал в зону внимания антимонопольщиков.Чиновник постоянно попадал в зону внимания антимонопольщиков.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Местная Антимонопольная служба обратилась в Арбитражный суд Татарстана с требованием отстранить от должности сотрудника Исполкома Лаишевского района, имя которого почему-то никто не разглашает.

Дело в том, что этот чиновник постоянно попадал в зону внимания антимонопольщиков. То его привлекут за непредставление запрошенных данных, то за неисполнение выданных предписаний, а то и вовсе за антиконкуретные соглашения. За все это только за 2019 год на чиновника было наложено штрафов на 130 тысяч рублей.

Но и тут ему было, видимо, все равно. Платил редко, да и не полностью, при этом продолжал нарушать антимонопольное законодательство России.

- В итоге по решению суда чиновник уволен с занимаемой должности и лишен права претендовать на замещение должностей как на госслужбе, так и на муниципальной, - сообщили в Антимонопольной службе Татарстана.

Но это еще не все. По факту неуплаты уже экс-чиновником наложенных на него штрафов в суд направлены материалы по его аресту. Ему грозит административное лишение свободы сроком до 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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