«Обидно до слез»: в казанском парке Урицкого вандал украл лампочки с новогодних гирлянд

29 Янв. 2020 2020-01-29T18:51:06+03:00

Помочь найти его и наказать должна запись с камер видеонаблюдения

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В казанском парке Урицкого неизвестный вандал украл лампочки с новогодних гирлянд. Пропажу заметили в среду, 29 января.

- Мы долго готовили парк ко встрече Нового года, восстановили подсветку мостов, а над каналом развесили праздничную иллюминацию. Но «добрые люди», у которых «чешутся руки», выкрутили лампочки со светодиодных гирлянд, которые украшают парк. Сталкиваться с таким отношением обидно до слез. Зачем и кому понадобились лампочки — непонятно, - отмечают в пресс-службе Дирекции парков и скверов Казани.

Пострадавшие гирлянды хорошо видно на записях камер видеонаблюдения. Поэтому вычислить вандала в итоге будет нетрудно.

- Мы обязательно найдем на записях факт кражи и передадим это полиции, - говорят в дирекции.

ИСТОЧНИК KP.RU