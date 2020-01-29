Первые Игры стран СНГ в Казани: победитель в конкурсе на визуальный образ получит 100 тысяч рублей

29 Янв. 2020 2020-01-29T19:55:52+03:00

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В Казани начали принимать варианты визуального образа Игр стран СНГ и первых Всероссийских городских Игр. Автора самых интересных идей получат денежные призы в 100 тысяч и 50 тысяч рублей соответственно. В конкурсе могут принять участие все желающие.

Обязательное условие – образ должен способствовать популяризации спорта и здорового образа жизни. Кроме того, он должен сочетать в себе современные черты и историю о культуре стран, представители которых примут участие в соревнованиях, сообщает Минспорта Татарстана.

Если шорт-лист лучших работ определит конкурсная комиссия, то окончательные итоги подведут интернет-пользователи в онлайн-голосовании.

ИСТОЧНИК KP.RU