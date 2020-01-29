Мэрия Набережных Челнов подсчитала, сколько горожане экономят на теплой зиме
Мэрия Набережных Челнов решила наглядно объяснить местным жителям, как в городе изменилась стоимость отопления. Причиной ее снижения стала теплая зима.
Так, в ноябре 2018 года, когда среднесуточная температура в Татарстане составляла -1,2 градуса, горожане отдали за отопление 314,8 миллиона рублей. В 2019 году при -0,3 градуса за горячие батареи было отдано на 41,3 миллиона меньше.
Также на тепле жители татарстанского автограда сэкономили и в декабре. В 2018 году они заплатили 405,7 миллиона рублей, а в 2019 – 327,8 миллиона.
Фото: пресс-служба администрации Набережных Челнов
ИСТОЧНИК KP.RU