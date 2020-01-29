2020-01-29T18:30:30+03:00
Авто

30 и 31 января в Нижнекамске будут перекрывать дорогу у площади Победы

Причина этого – репетиция и сама церемония захоронения бойцов отдельного лыжного батальона [схема]
Алина ГАБДУЛИНА
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Автомобилистов просят заранее продумывать свой маршрут.Автомобилистов просят заранее продумывать свой маршрут.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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В пятницу, 31 января, в Нижнекамске состоится церемония захоронения в братской могиле 19-ти бойцов "татарского" лыжного батальона и реконструкция их последнего боя. А 30 января в городе пройдет репетиция этого мероприятия.

Из-за этого 30 и 31 числа в городе будет перекрыта дорога у площади Победы. В пятницу с 22.00 до 0.00 автомобили не смогут проехать по улице Спортивной - от нечетной стороны до нечетной стороны улицы 50 лет Октября. В субботу с 9.00 до 21.00 – по нечетной стороне улицы 50 лет Октября - от перекрестка с проспектом Химиков, и по улице Спортивной - от нечетной до четной стороны 50 лет Октября.

Фото: пресс-служба нижнекамского муниципального района

Фото: пресс-служба нижнекамского муниципального района

Фото: пресс-служба нижнекамского муниципального района

Фото: пресс-служба нижнекамского муниципального района

Автомобилистов просят заранее продумывать свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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