На реновацию молодежных центров Татарстана выделили 2 миллиарда рублей

29 Янв. 2020 2020-01-29T16:55:43+03:00

Работы по реновации центров будут проходить с 2021 по 2025 годы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году приступят к созданию новых проектов

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В Татарстане на программу по реновации молодежных центров выделили 2 миллиарда рублей. Такое решение принял лично президент республики Рустам Минниханов. Об этом на итоговой коллегии министерства по делам молодежи региона сообщил глава ведомства Дамир Фаттахов.

Так, в этом году начнется проектирование, а сами работы запланированы на период с 2021 по 2025 годы.

В свою очередь, Фаттахов отметил, что молодежные центры сейчас играют ключевое значение в развитии сельских районов Татарстана. Ведь они представляют собой ресурсный центр для подростков, который становится катализатором прогрессивных изменений в районе.

ИСТОЧНИК KP.RU