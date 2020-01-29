На реновацию молодежных центров Татарстана выделили 2 миллиарда рублей
В Татарстане на программу по реновации молодежных центров выделили 2 миллиарда рублей. Такое решение принял лично президент республики Рустам Минниханов. Об этом на итоговой коллегии министерства по делам молодежи региона сообщил глава ведомства Дамир Фаттахов.
Так, в этом году начнется проектирование, а сами работы запланированы на период с 2021 по 2025 годы.
В свою очередь, Фаттахов отметил, что молодежные центры сейчас играют ключевое значение в развитии сельских районов Татарстана. Ведь они представляют собой ресурсный центр для подростков, который становится катализатором прогрессивных изменений в районе.
ИСТОЧНИК KP.RU