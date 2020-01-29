2020-01-29T17:04:28+03:00
Звезды

В Казани покажут ROH балет: Концерт, Энигма-Вариации и Раймонда (Акт III)

Он пройдет 1 февраля в кинотеатре «Родина»
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В субботу, 1 февраля, в казанском кинотеатре «Родина» состоится показ ROH балета: Концерт, Энигма-Вариации и Раймонда (Акт III).

Смешанная программа демонстрирует разнообразие стилей Королевского балета – от классической хореографии Мариуса Петипа до работ британских хореографов, возвысивших британский балет до мирового уровня.

Третий акт «Раймонды» – эталон русского классического балета в одном действии, блистательный и техничный, в то время как «Энигма-вариации», напротив, до мозга костей британские - от музыки Элгара и традиционной сценографии Джулии Тревельян-Оман до фирменного стиля Аштона, одного из основателей британского балета.

Завершит эту многогранную программу «Концерт» МакМиллана – современный взгляд на классическую балетную технику.

Ограничение 12+.

Бронирование билетов: 8 (843) 294 79 37.

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