В Казани покажут ROH балет: Концерт, Энигма-Вариации и Раймонда (Акт III)
В субботу, 1 февраля, в казанском кинотеатре «Родина» состоится показ ROH балета: Концерт, Энигма-Вариации и Раймонда (Акт III).
Смешанная программа демонстрирует разнообразие стилей Королевского балета – от классической хореографии Мариуса Петипа до работ британских хореографов, возвысивших британский балет до мирового уровня.
Третий акт «Раймонды» – эталон русского классического балета в одном действии, блистательный и техничный, в то время как «Энигма-вариации», напротив, до мозга костей британские - от музыки Элгара и традиционной сценографии Джулии Тревельян-Оман до фирменного стиля Аштона, одного из основателей британского балета.
Завершит эту многогранную программу «Концерт» МакМиллана – современный взгляд на классическую балетную технику.
Ограничение 12+.
Бронирование билетов: 8 (843) 294 79 37.