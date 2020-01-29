2020-01-29T15:36:18+03:00
Происшествия

В Чебоксарах работник автомойки угнал авто клиента и спровоцировал полицейскую погоню

После задержания лихача сотрудники ГИБДД поняли, что он был пьян [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба УГИБДД ЧувашииФото: пресс-служба УГИБДД Чувашии
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Ночью 27 января сотрудник автомойки вместе со своим напарником угнали оставленный клиентом до утра автомобиль Ssang Young Actyon. На похищенную иномарку обратили внимание сотрудники ГИБДД Чебоксар, когда на улице Богдана Хмельницкого она проехала на «красный» сигнал светофора. Мужчина за рулем машины при этом проигнорировал требование полицейских об остановке. Вместо этого он увеличил скорость. Началась погоня.

- К преследованию нарушителя присоединилось 3 экипажа городского отдела ДПС. Пытаясь скрыться от полиции, водитель кроссовера на скорости вылетел в кольцевую развязку по улице Гладкова. У машины повредилось колесо, но лихач продолжил движение дальше, - сообщает ГИБДД Чувашии.

Фото: пресс-служба УГИБДД Чувашии

Фото: пресс-служба УГИБДД Чувашии

Остановить иномарку получилось лишь у дома №31 на улице Гладкова. Оказалась, что управлявший ею сотрудник автомойки ко всему прочему был еще и пьян. Пока суд отправил под арест на 10 суток. Мужчине также грозит уголовная ответственность за угон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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