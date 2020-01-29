В Чувашии мужчина взял в долг 8 миллионов рублей и умер, оставив кредитора ни с чем

29 Янв. 2020 2020-01-29T16:17:51+03:00

Взыскать денег с наследника не получится - должник никому ничего не оставил. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изменить размер текста: A A

Житель Чебоксар взял в долг у своего знакомого под расписку 8 миллионов рублей. Деньги он пообещал вернуть 31 декабря 2017 года, а то и раньше – если это позволят обстоятельства.

Однако ни в намеченный срок, ни позже кредитор денег так и не получил. Тогда в июле 2018 года он попросил Арбитражный суд Чувашии признать его банкротом. Заявление было удовлетворено, и назначенный финансовый управляющий начал распродавать имущество мужчины.

А летом 2019 года управляющий решил забрать тот самый долг на 8 миллионов рублей. Но выяснилось, что взявший деньги под расписку скончался еще в 2018-ом.

Чтобы вернуть огромную сумму и плюсом к ней проценты на 1,1 миллиона рублей, пришлось подавать в суд на поиск наследника должника.

Тут то и выяснилось, что взыскать эти деньги можно только в пределах стоимости полученного наследства (пункт 1 статьи 1175 Гражданского кодекса России - Ред.). А должник после себя мало того, что ни оставил ни копейки, так еще и наследников у него не оказалось. Вот суд и решил отказать кредитору.

Вы стали свидетелем интересного события или Вам есть, что рассказать?

Звоните в «Комсомольскую правду - Казань» по номеру: 8 (843) 528 21 00

Или напишите на электронную почту: iliya.strebkov@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU