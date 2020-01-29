В Бугульме во время уроков загорелась школа №7
В редакцию "Комсомолки" начали приходить сообщения о том, что в Бугульме горит школа №7. В это же время в соцсетях появились и фотографии с места происшествия.
По словам очевидцев, всех, кто был в школе, экстренно эвакуировали в местный Дом техники.Это 796 детей.и 54 сотрудников образовательного учреждения.
Взрослые переписывают детей и отпускают их домой, сообщив родителям о происшествии. При необходимости школьников развозят по домам на спецавтобусе. По предварительным данным, во время занятий в школах загорелись мастерские и спортзал.
- Пожар на территории гимназии №7 в Бугульме (ул. Джалиля, 37) потушен. Идет проливка и разборка конструкций. Погибших и пострадавших нет. Горела двускатная кровля отдельно стоящего одноэтажного кирпичного здания. Ориентировочная площадь пожара 525 квадратных метров. Рассматриваются несколько версий возникновения пожара, в том числе электротехническая, - сообщили в МЧС Татарстана.
Вы стали свидетелем интересного события или Вам есть, что рассказать?
Звоните в «Комсомольскую правду - Казань» по номеру: 8 (843) 528 21 00
Или напишите на электронную почту: iliya.strebkov@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»