В Бугульме во время уроков загорелась школа №7

29 Янв. 2020 2020-01-29T16:03:59+03:00

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В редакцию "Комсомолки" начали приходить сообщения о том, что в Бугульме горит школа №7. В это же время в соцсетях появились и фотографии с места происшествия.

По словам очевидцев, всех, кто был в школе, экстренно эвакуировали в местный Дом техники.Это 796 детей.и 54 сотрудников образовательного учреждения.

Взрослые переписывают детей и отпускают их домой, сообщив родителям о происшествии. При необходимости школьников развозят по домам на спецавтобусе. По предварительным данным, во время занятий в школах загорелись мастерские и спортзал.

- Пожар на территории гимназии №7 в Бугульме (ул. Джалиля, 37) потушен. Идет проливка и разборка конструкций. Погибших и пострадавших нет. Горела двускатная кровля отдельно стоящего одноэтажного кирпичного здания. Ориентировочная площадь пожара 525 квадратных метров. Рассматриваются несколько версий возникновения пожара, в том числе электротехническая, - сообщили в МЧС Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU