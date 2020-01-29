Забил насмерть в гостях: за гибель сожительницы жителя Чувашии приговорили к 10 годам колонии

29 Янв. 2020 2020-01-29T14:21:17+03:00

Мужчина был уже ранее судим, в том числе, за кражу и грабеж. Фото: Борис КУДРЯВОВ

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35-летнего жителя деревни Полайкасы Красноармейского района суд признал виновным в гибели его сожительницы.

Так, было доказано, что вечером 3 октября прошлого года осужденный вместе со своей 36-летеней избранницей пошел в гости к соседке. Там во время застолья между ним и сожительницей вспыхнула пьяная ссора. В результате которой мужчина жестоко избил свою оппонентку. От полученных травм женщина скончалась на месте преступления.

- В итоге мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы колонии строгого режима, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

В ведомстве также уточняют, что осужденный уже не раз привлекался у уголовной ответственности, в том числе за кражу и грабеж. Из колонии в последний раз он освободился в 2016 году.

ИСТОЧНИК KP.RU