2020-01-29T11:24:13+03:00
Спорт

Бывший форвард "Манчестер Сити" отказал "Рубину" и отправился в Саудовскую Аравию

Вильфрид Бони будет выступать за "Аль-Иттихад"
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: Аль-Иттихад.Фото: Аль-Иттихад.
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Ивуарийский нападающий Вильфрид Бони не перейдет в "Рубин". Казанский клуб действительно вел переговоры с форвардом, который поиграл за чешскую "Спарту", голландский "Витесс", английские "Суонси" и "Манчестер Сити". Об этом рассказал спортивный директор клуба Олег Яровинский.

Впрочем, Бони в итоге предпочел перебраться в Саудовскую Аравию и подписал с местным клубом "Аль-Иттихад" контракт сроком на 2,5 года. Отметим, что "Рубин" упустил уже второго нападающего. До этого форвард сборной России Николай Комличенко, которого также хотел видеть в "Рубине" тренерский штаб, подписал контракт с московским "Динамо".

ИСТОЧНИК KP.RU

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