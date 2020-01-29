Бывший форвард "Манчестер Сити" отказал "Рубину" и отправился в Саудовскую Аравию

29 Янв. 2020 2020-01-29T11:24:13+03:00

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Ивуарийский нападающий Вильфрид Бони не перейдет в "Рубин". Казанский клуб действительно вел переговоры с форвардом, который поиграл за чешскую "Спарту", голландский "Витесс", английские "Суонси" и "Манчестер Сити". Об этом рассказал спортивный директор клуба Олег Яровинский.

Впрочем, Бони в итоге предпочел перебраться в Саудовскую Аравию и подписал с местным клубом "Аль-Иттихад" контракт сроком на 2,5 года. Отметим, что "Рубин" упустил уже второго нападающего. До этого форвард сборной России Николай Комличенко, которого также хотел видеть в "Рубине" тренерский штаб, подписал контракт с московским "Динамо".

ИСТОЧНИК KP.RU