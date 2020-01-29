30 января в Нижнекамске отключат воду на двух улицах

29 Янв. 2020 2020-01-29T11:00:39+03:00

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Стало известно, что в Нижнекамске проходит замена запорной арматуры на водопроводе. В связи с этим в среду, 29 января до 18.00 воды нет в зданиях Следственного комитета Татарстана, городского суда, а также в жилом доме №38 на улице Шиннников.

Водоснабжение отключат и в четверг, 30 января. Тогда это коснется домов №12, 12А, 8/14 и 14 (1-5 подъезды) на улице Вахитова, магазина по адресу Вахитова, 2ж и домов №13, 15, 19А, 19Б, 21А и 21Б на улице Гагарина.

Кроме того, отключат горячую, но останется холодная в доме №4 на Вахитова, 4 и детском саду №50. Водовозка будет располагаться возле ЦТП-52.

ИСТОЧНИК KP.RU