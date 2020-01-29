Тарасов отправился на второй сбор с "Рубином", но контракт ему пока не предлагают

29 Янв. 2020 2020-01-29T10:44:06+03:00

Тарасов уже сыграл за "Рубин" два товарищеских матча, в которых забил 1 гол.

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Утром 29 января футболисты "Рубина" отправились на второй сбор в Турцию. Под руководством Леонида Слуцкого будут тренироваться 28 футболистов. В их числе и 32-летний полузащитник Дмитрий Тарасов.

Бывший футболист "Локомотива" и сборной России по-прежнему находится в статусе свободного агента. Контракт с ним в "Рубине" заключать не торопятся. Леонид Слуцкий намерен еще понаблюдать за работой полузащитника.

Отметим, что на первом сборе "Рубина" Тарасов сыграл за команду в двух товарищеских матчах и даже успел забить братиславскому "Словану".

В Турции футболисты "Рубина" будут тренироваться до 9 февраля. В рамках сбора казанцы проведут три контрольных матча. Один из них - против "Спартака".

ИСТОЧНИК KP.RU