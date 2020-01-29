В Ульяновской области нашли живым пропавшего Павла Макшанова
О местонахождении парня не было известно ничего с 21 января
Фото: ПСО "Лиза Алерт"
Изменить размер текста:
В Ульяновской области больше недели шли поиски 24-летнего Павла Макшанова из города Инза. Молодой человек перестал выходить на связь с близкими 21 января. Парня искали как поисковики и полицейские, так и просто неравнодушные местные жители.
Вечером во вторник, 28 января, стало известно – Павел жив. Где и в каком состоянии он был найден пока неизвестно. Так же не понятно, где молодой человек пропадал восемь дней.
Отметим, что в соседнем Татарстане до сих пор ищут пропавших Александра Николаева из поселка Васильево и Гульсину Гаптуллину из Альметьевска.
ИСТОЧНИК KP.RU