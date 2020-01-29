В Ульяновской области нашли живым пропавшего Павла Макшанова

29 Янв. 2020 2020-01-29T10:27:58+03:00

О местонахождении парня не было известно ничего с 21 января

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В Ульяновской области больше недели шли поиски 24-летнего Павла Макшанова из города Инза. Молодой человек перестал выходить на связь с близкими 21 января. Парня искали как поисковики и полицейские, так и просто неравнодушные местные жители.

Вечером во вторник, 28 января, стало известно – Павел жив. Где и в каком состоянии он был найден пока неизвестно. Так же не понятно, где молодой человек пропадал восемь дней.

Отметим, что в соседнем Татарстане до сих пор ищут пропавших Александра Николаева из поселка Васильево и Гульсину Гаптуллину из Альметьевска.

ИСТОЧНИК KP.RU