В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Маленькие женщины"
На российские экраны 30 января выходит американский драматический фильм "Маленькие женщины". Но казанцы смогут его увидеть уже 29 января во время предпремьерного показа.
Картина вышла на экраны Америки в декабре 2019 года. Критики высоко оценили фильм Греты Гервиг, а Американский институт киноискусства признал его одним из десяти лучших фильмов 2019 года.
В картине, рассказывающей о судьбе четырех молодых сестер во время Гражданской войны в США, снимались такие великие актрисы и актеры, как Мерил Стрип, Эмма Уостон, Сирша Ронан и Тимати Шаламе.
Сам фильм номинирован на премию "Оскар" по шести номинациям: "Лучший фильм", "Лучшая актриса" Сирша Ронан, "Лучшая актриса второго плана" Флоренс Пью, "Лучший адаптированный сценарий" Грета Гервиг, "Лучшая музыка к фильму" Александр Деспла, "Лучший дизайн костюмов".