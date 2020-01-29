2020-01-29T10:06:29+03:00
Звезды

В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Маленькие женщины"

Мероприятие состоится в кинотеатре "Синема 5" в ТРЦ "Парк Хаус"
Лика ИСАЕВА
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Кадр из фильмаКадр из фильмаФото: кадр из фильма
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На российские экраны 30 января выходит американский драматический фильм "Маленькие женщины". Но казанцы смогут его увидеть уже 29 января во время предпремьерного показа.

Картина вышла на экраны Америки в декабре 2019 года. Критики высоко оценили фильм Греты Гервиг, а Американский институт киноискусства признал его одним из десяти лучших фильмов 2019 года.

В картине, рассказывающей о судьбе четырех молодых сестер во время Гражданской войны в США, снимались такие великие актрисы и актеры, как Мерил Стрип, Эмма Уостон, Сирша Ронан и Тимати Шаламе.

Сам фильм номинирован на премию "Оскар" по шести номинациям: "Лучший фильм", "Лучшая актриса" Сирша Ронан, "Лучшая актриса второго плана" Флоренс Пью, "Лучший адаптированный сценарий" Грета Гервиг, "Лучшая музыка к фильму" Александр Деспла, "Лучший дизайн костюмов".

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