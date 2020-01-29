В Татарстане в горевшем гараже нашли тела двух неизвестных

29 Янв. 2020 2020-01-29T09:53:56+03:00

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Этим утром в деревне Калинино Высокогорского района на улице Железнодорожная загорелся гараж. Прибывшим на место пожарным понадобилось всего несколько минут, чтобы проникнуть внутрь и потушить огонь – он охватил площадь в два квадратных метра. Справившись с пожаром, спасатели обнаружили в горевшем гараже тела двух человек. Сообщает МЧС Татарстана.

Пол и возраст погибших пока официально не объявлен. На данный момент устанавливают их личности, а также причину произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU