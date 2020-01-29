В Чебоксарах депутата и киллера с обрезом приговорили к 19 годам колонии за попытку убийства бизнесмена

29 Янв. 2020 2020-01-29T09:08:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Присяжные вынесли свой вердикт – виновны. На основании чего в Чебоксарах суд приговорил 42-летнего депутата города и 30-летнего жителя Свердловской области к 9 и 10 годам колонии строгого режима соответственно. Такие сроки они получили за организацию заказного убийства и его неудачную попытку, а также за сбор информации о личной жизни жертвы и незаконное хранение оружия. Сообщает следственный комитет Чувашии.

Еще в конце 2016 года депутат Чебоксар стал постоянно ссориться со своим бизнес-компаньоном. Мужчины являлись соучредителями двух фирм. Народному избраннику в итоге это, видимо, осточертело и он решил избавиться от оппонента.

Депутат в течение месяца собирал сведения о передвижениях и жизни компаньона. А после передал их своему 30-летенему сообщнику, которого и нанял для убийства бизнесмена. В итоге киллер подстерег свою жертву в Северо-Западном районе Чебоксар.

Он подошел к бизнесмену и все рассказал. А также добавил если он получит 50 тысяч рублей, то никого убивать не будет. Под этим предлогом киллер заманивал свою жертву в безлюдное место. Правда, в этот момент на него накинулись сотрудники ФСБ. Киллер в потасовке все же выстрелил из обреза, но промахнулся. Его обезвредили и задержали. Выяснилось, что бизнесмена от гибели спасло то, что силовики уже давно следили за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU