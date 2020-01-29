В Казани двоих взрослых и младенца увезли в больницу из-за отравление угарным газом
Из квартиры пятиэтажного дома №8 на улице Таймырская медики «скорой» увезли в больницу целую семью.
Так, из-за подозрения на отравление угарным газом госпитализация понадобилась 23-летнему мужчине, его 21-летней жене и их 8-дневной дочери. Сейчас за жизнь ребенка борются врачи Детской республиканской клинической больницы. Состояние взрослых тоже пока вызывает опасения.
- Сейчас причину произошедшего выясняют специалисты газовой службы, - сообщили в МЧС Татарстана.
При этом в чрезвычайном ведомстве напоминают, что основные источники угарного газа – это неисправные газовые, масляные, дровяные печи, другие газовые приборы, забитый дымоход, и проблемы с вентиляцией помещений.
ИСТОЧНИК KP.RU
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