В Казани двоих взрослых и младенца увезли в больницу из-за отравление угарным газом

29 Янв. 2020 2020-01-29T08:34:12+03:00

Врачи сейчас борются за их жизнь

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Из квартиры пятиэтажного дома №8 на улице Таймырская медики «скорой» увезли в больницу целую семью.

Так, из-за подозрения на отравление угарным газом госпитализация понадобилась 23-летнему мужчине, его 21-летней жене и их 8-дневной дочери. Сейчас за жизнь ребенка борются врачи Детской республиканской клинической больницы. Состояние взрослых тоже пока вызывает опасения.

- Сейчас причину произошедшего выясняют специалисты газовой службы, - сообщили в МЧС Татарстана.

При этом в чрезвычайном ведомстве напоминают, что основные источники угарного газа – это неисправные газовые, масляные, дровяные печи, другие газовые приборы, забитый дымоход, и проблемы с вентиляцией помещений.

ИСТОЧНИК KP.RU