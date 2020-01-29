2020-01-29T08:34:12+03:00
Происшествия

В Казани двоих взрослых и младенца увезли в больницу из-за отравление угарным газом

Врачи сейчас борются за их жизнь
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Медпомощь понадобилась целой семье.Медпомощь понадобилась целой семье.
Изменить размер текста:

Из квартиры пятиэтажного дома №8 на улице Таймырская медики «скорой» увезли в больницу целую семью.

Так, из-за подозрения на отравление угарным газом госпитализация понадобилась 23-летнему мужчине, его 21-летней жене и их 8-дневной дочери. Сейчас за жизнь ребенка борются врачи Детской республиканской клинической больницы. Состояние взрослых тоже пока вызывает опасения.

- Сейчас причину произошедшего выясняют специалисты газовой службы, - сообщили в МЧС Татарстана.

При этом в чрезвычайном ведомстве напоминают, что основные источники угарного газа – это неисправные газовые, масляные, дровяные печи, другие газовые приборы, забитый дымоход, и проблемы с вентиляцией помещений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Чувашии почти за 102 миллиона рублей центр отреставрируют для пожилых людей
Бывший форвард "Манчестер Сити" отказал "Рубину" и отправился в Саудовскую Аравию
30 января в Нижнекамске отключат воду на двух улицах
Тарасов отправился на второй сбор с "Рубином", но контракт ему пока не предлагают
В Ульяновской области нашли живым пропавшего Павла Макшанова
В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Маленькие женщины"
В Татарстане в горевшем гараже нашли тела двух неизвестных
С 29 января премьер-министр Татарстана Алексей Песошин ушел в отпуск
В Чебоксарах депутата и киллера с обрезом приговорили к 19 годам колонии за попытку убийства бизнесмена
В Казани двоих взрослых и младенца увезли в больницу из-за отравление угарным газом
В Татарстане построят следственный изолятор почти на тысячу мест