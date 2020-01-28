Татарстанец погиб в ванной от удара током

28 Янв. 2020 2020-01-28T18:10:39+03:00

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Утром в городе Заинск на улице Советская местный житель вернулся в свой дом. Мужчина обнаружил в ванной мертвого отца. Сын тут же вызвал «скорую» и полицию.

На теле 61-летнего погибшего специалисты нашли следы удара током. По данному факту была начата доследственная проверка.

Пока по предварительным данным, известно, что в то утро погибший мужчина чистил в ванной канализационный смыв и не мог залезть под мойку из-за мешавшей ему стиральной машины. Вот он и решил ее подвинуть. При этом мужчина стоял в луже и не отключил агрегат от сети. Он задел его рукой и получил смертельный удар током.

- Следует отметить, что стиральная машина не имела заземления, - сообщили в следственном комитете Татарстана. – На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По итогам проверки, если на то будут основания, по факту данного происшествия могут возбудить уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU