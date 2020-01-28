В Татарстане создали дирекцию по контролю за новым заказником «Волжские просторы»

28 Янв. 2020 2020-01-28T17:57:31+03:00

Там сейчас произрастают 648 видов флоры, а также обитают 120 видов животных

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В Татарстане создали дирекцию по контролю и надзору за территорией нового заказника «Волжские просторы». Об этом председатель Госкомитета республики по биоресурсам Федор Батков заявил журналистам на очередном брифинге.

Как оказалось, решение о создании дирекции ранее уже лично принял президент Татарстана Рустам Минниханов. Орган получит моторные лодки, автомобили и снегоходы - в общем все, что пригодится для работы.

Отметим, заказник «Волжские просторы» был создан в конце 2019 года на территории акватории Куйбышевского водохранилища. Его площадь составляет 29 тысяч гектар. Там числится 648 видов растений, обитают 120 видов животных и 88 видов птиц (из которых 12 «краснокнижных»).

ИСТОЧНИК KP.RU