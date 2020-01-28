С 29 января в Казани на перекрестке улиц Мира и Дорожная отменят левый поворот

28 Янв. 2020 2020-01-28T18:23:20+03:00

Как утверждают в ГИБДД города, это делается ради безопасности автомобилистов и борьбы с пробками

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В среду, 29 января, в Казани отменят левый поворот на перекрестке улиц Мира и Дорожная. Он будет запрещен для водителей, которые едут со стороны поселка Дербышки.

Когда изменения вступят в силу, то, чтобы повернуть с улицы Мира на Дорожную, автомобилистам придется доехать до перекрестка со светофором - напротив автосалона на Сибирском тракте, там развернуться, далее проследовать в обратном направлении и после повернуть только уже направо.

Как утверждают в ГИБДД города, это делается ради безопасности самих автомобилистов и борьбы с пробками.

ИСТОЧНИК KP.RU