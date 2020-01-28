С 29 января в Казани на перекрестке улиц Мира и Дорожная отменят левый поворот
Как утверждают в ГИБДД города, это делается ради безопасности автомобилистов и борьбы с пробками
Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:
В среду, 29 января, в Казани отменят левый поворот на перекрестке улиц Мира и Дорожная. Он будет запрещен для водителей, которые едут со стороны поселка Дербышки.
Когда изменения вступят в силу, то, чтобы повернуть с улицы Мира на Дорожную, автомобилистам придется доехать до перекрестка со светофором - напротив автосалона на Сибирском тракте, там развернуться, далее проследовать в обратном направлении и после повернуть только уже направо.
Как утверждают в ГИБДД города, это делается ради безопасности самих автомобилистов и борьбы с пробками.
ИСТОЧНИК KP.RU