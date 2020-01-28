Президент Татарстана Рустам Минниханов «загрустил» после слов Слуцкого о его инстаграме
Во время интервью на шоу Ивана Урганта наставнику казанского «Рубина» Леониду Слуцкого задали провокационный вопрос: Раз тренер подписан на инстаграм и президента Татарстана Рустама Минниханова, и телеведущей Виктории Лопыревой, то чье бы фото он открыл первым, если с этих аккаунтов push-уведомления придут одновременно?
– Какие у вас провокационные вопросы, не знаю, очень сложно. Но Вика часто постит, поэтому она по-любому будет первой, – ответил наставник казанцев.
На это в шуточной форме ответил в своем аккаунте Рустан Минниханов. Он разместил видео с данным отрывком из интервью, добавив в ролик после слов Слуцкого свою грустную фотографию и видео встречи с тренером. Сопровождался этот фрагмент песней «The Sound of Silence» дуэта Саймона и Гарфанкела.
ИСТОЧНИК KP.RU