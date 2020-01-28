В Чебоксарах полиция устанавливает личность мужчины в маске, который пытался ограбить банк

28 Янв. 2020 2020-01-28T17:47:30+03:00

Он попал в объектив на камеры видеонаблюдения

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Во вторник, 28 января, около 13 часов в банк на проспекте Горького в Чебоксарах вошел мужчина в маске Гая Фокса. Там он достал предмет похожий на нож и начал требовать у кассира деньги.

Однако довести задуманное до конца у него не получилось. МВД Чувашии уверяет, что мужчине помешали «независящие от него обстоятельства». Подробности пресс-служба умалчивает.

Фото: пресс-служба МВД Чувашии

Сейчас полицейские устанавливают личность злоумышленника. Он попал в объектив камеры видеонаблюдения. Всех, кто обладает информацией о мужчине, просьба сообщить об этом по телефонам 8-999-756-2087, (8352) 39-40-71 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU