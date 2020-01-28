2020-01-28T16:43:35+03:00
Общество

В Чувашии в 1,5 раза увеличили республиканский маткапитал на третьего ребенка

Об этом заявил глава региона Михаил Игнатьев
Алина ГАБДУЛИНА
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Если раньше многодетные семьи получали 100 тысяч рублей, то теперь эта сумма достигнет 150 тысяч.Если раньше многодетные семьи получали 100 тысяч рублей, то теперь эта сумма достигнет 150 тысяч.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Во вторник, 28 января, глава Чувашии Михаил Игнатьев выступил со своим ежегодным посланием перед Госсоветом региона. Среди прочего, он заявил, что будет увеличен республиканский материальный капитал за третьего ребенка.

Так, если раньше за это семьи получали из местного бюджета 100 тысяч рублей, то теперь эта сумма достигнет 150 тысяч. Отметим, что деньги идут плюсом к федеральному маткапиталу.

В целом же, по словам Игнатьева, в ближайшие шесть лет Чувашия планирует потратить на соцподдержку семей с детьми порядка 26 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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