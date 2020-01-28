В Казани пройдет выставка картин Министра обороны России Сергея Шойгу

28 Янв. 2020 2020-01-28T16:26:24+03:00

У Шойгу есть изделия из дерева, живопись, графику (как картины, так и альбомные зарисовки и карандашные наброски), скульптуры из капа. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Его работы должны прибыть в Татарстан в конце лета 2020 года

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В конце лета текущего года в Казани пройдет выставка работ Министра обороны России Сергея Шойгу. Его картины и скульптуры можно будет увидеть в музее-заповеднике «Казанский Кремль».

Известно, что у Шойгу есть изделия из дерева, живопись, графика (как картины, так и альбомные зарисовки и карандашные наброски), а также скульптуры из капа. Они в итоге займут целых три зала Музея Пушечного двора.

Известно, что на организацию этой выставки казанский музей готов потратить не более 450 тысяч рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок. Его победителя выявят с помощью электронного аукциона 6 февраля.

К слову, в техническом задании к тендеру значится, что участвовать в сборке и разборке выставки Шойгу, а также в церемонии ее открытия должны минимум два сотрудника Министерства обороны России.

ИСТОЧНИК KP.RU