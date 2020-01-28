В Марий Эл пьяный водитель на иномарке вылетел в кювет и перевернулся: пострадал один человек

28 Янв. 2020 2020-01-28T16:28:31+03:00

Травмы получил пассажир. Его с места аварии увезли в больницу

Изменить размер текста: A A

На 34 километре автодороги «Йошкар-Ола – Зеленодольск» в кювете оказался автомобиль CHEVROLET LACETTI. Авария произошла в 21.30 в понедельник, 27 января, сообщает ГИБДД Марий Эл.

По предварительным данным, 33-летний водитель иномарки превысил скорость, не справился с управлением и съехал с дороги в кювет, где его автомобиль и перевернулся. Позже стало известно, что мужчины в тот момент был пьян.

- В ДТП пострадал 21-летний пассажир автомашины, с места происшествия он был госпитализирован, - сообщает пресс-служба ГИБДД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU