2020-01-28T16:28:31+03:00
Происшествия

В Марий Эл пьяный водитель на иномарке вылетел в кювет и перевернулся: пострадал один человек

Травмы получил пассажир. Его с места аварии увезли в больницу
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба УГИБДД Марий ЭлФото: пресс-служба УГИБДД Марий Эл
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На 34 километре автодороги «Йошкар-Ола – Зеленодольск» в кювете оказался автомобиль CHEVROLET LACETTI. Авария произошла в 21.30 в понедельник, 27 января, сообщает ГИБДД Марий Эл.

По предварительным данным, 33-летний водитель иномарки превысил скорость, не справился с управлением и съехал с дороги в кювет, где его автомобиль и перевернулся. Позже стало известно, что мужчины в тот момент был пьян.

- В ДТП пострадал 21-летний пассажир автомашины, с места происшествия он был госпитализирован, - сообщает пресс-служба ГИБДД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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