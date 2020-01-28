В Марий Эл пьяный водитель на иномарке вылетел в кювет и перевернулся: пострадал один человек
На 34 километре автодороги «Йошкар-Ола – Зеленодольск» в кювете оказался автомобиль CHEVROLET LACETTI. Авария произошла в 21.30 в понедельник, 27 января, сообщает ГИБДД Марий Эл.
По предварительным данным, 33-летний водитель иномарки превысил скорость, не справился с управлением и съехал с дороги в кювет, где его автомобиль и перевернулся. Позже стало известно, что мужчины в тот момент был пьян.
- В ДТП пострадал 21-летний пассажир автомашины, с места происшествия он был госпитализирован, - сообщает пресс-служба ГИБДД Марий Эл.
ИСТОЧНИК KP.RU
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