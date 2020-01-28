На сборах «Рубин» сыграет с «Оденсе» и «Войводиной»
Стало известно расписание контрольных матчей
Второй сбор пройдет с 29 января по 9 февраля, а третий – с 13 по 22 февраля.Фото: Алина НИЗАМОВА
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Казанский «Рубин» опубликовал на своем сайте сроки сборов в турецком Белеке и расписание спаррингов. Так, второй зимний сбор пройдет с 29 января по 9 февраля, а третий – с 13 по 22 февраля.
Запланированы следующие контрольные матчи: 3 февраля с датской командой «Оденсе», 6 февраля с сербской «Войводиной», 9 февраля с латвийским «Спартаксом Юрмалой», 16 февраля с беларусской «Славией-Мозырь», 19 февраля с казахстанским «Кайратом» и 22 февраля с молдовским «Шерифом».
ИСТОЧНИК KP.RU
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